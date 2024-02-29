Yozgat'ta dinlenme tesisinde yangın
DHA

Saat 18.00 civarında Yozgat E-88 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde, yol kenarında bulunan dinlenme tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın 2 saatlik çabayla söndürülebildi

Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapılan dinlenme tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)