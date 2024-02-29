Yozgat'ta dinlenme tesisinde yangın

DHA
Saat 18.00 civarında Yozgat E-88 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde, yol kenarında bulunan dinlenme tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın 2 saatlik çabayla söndürülebildi
Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması yapılan dinlenme tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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