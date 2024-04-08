Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

AA
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde R.A. idaresindeki otomobil ile M.B. yönetimindeki otomobil,Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tahkikat başlatıldı
Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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