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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Yerköy ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.