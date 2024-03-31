Yozgat'ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren kişi öldü

İHA
Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan Mustafa İldiş (76), mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti.
Kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı
Görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.
İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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