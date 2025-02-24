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İHA

Yozgat'ın Saraykent ilçesi D-200 kara yolu Ozan beldesi mevkiinde Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki yolcu otobüsü buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada otobüs sürücüsü M.T. ile yolcular K.K., A.K., E.E. ve Y.S. yaralanmıştı.

5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

PANİK VE KORKU

Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı büyük büyük panik ve korku, kazanın durumunu gözler önüne serdi.