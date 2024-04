Zeytinburnu'nda eşine kurşun yağdıran koca, elektronik kelepçesini kırdı

İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Nurtaç Canan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 25 yıllık eşi Ragıp Canan’dan ayrılma kararı aldı.

Eşi kurşun yağdırdı, hayata tutundu

Nurtaç Canan, 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin Zeytinburnu’ndaki evindeyken içeri Ragıp Canan kadını 5 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların hedefi olan kadın uzun bir savaşın ardından hayata tutundu.

4 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanmadı

Gözaltına alınan Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Nurtaç Canan ise boşanma davası açtı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. 4 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanmadı.

Tahliye oldu, tehditler devam edince takılan kelepçeyi de kırdı

Ayrıca eşini silahla yaralayan Ragıp Canan, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Ragıp Canan eşiyle barışmak istedi fakat Nurtaç Canan kabul etmeyince hakaret ve tehdit yoluna başvurdu. Nurtaç Canan’a korku dolu günler yaşatmaya devam eden Ragıp Canan’a, tehditleri nedeniyle elektronik kelepçe takıldı. Yaklaşık 5 gün önce ise Ragıp Canan’dan, Nurtaç Canan’a fotoğraflı bir mesaj geldi. Mesajı açan kadın, Ragıp Canan’ın kırdığı kelepçeyi gördü.

"200 metre yakınındayım" mesajı attı

Şüpheli attığı sesli tehdit mesajlarında, devletin, polisin ve savcının kendisine engel olamayacağını, kadının nerede olduğunu bildiğini, 200 metre yakınında olduğunu belirtti. Nurtaç Canan ise bir türlü boşanamadığı eşi Ragıp Canan’ın kelepçesinin yeniden takılmasını ve yaşadığı bu korku dolu günlerin bitmesini istiyor.

"KADES'e basın ya da kadın sığınma evine geçin dediler"

Yaşadığı korkuyu anlatan Nurtaç Canan,

dedi.

"Tedirginim çünkü kelepçesiz bir şekilde geziyor"

Ragıp Canan’ın her yerden çıkabilecek tehlikede olduğunu söyleyen Nurtaç Canan,şu ifadeleri kullandı:

Bu adamın hemen yargılanıp tekrar yeni baştan kelepçenin takılmasını talep ediyorum. Fotoğraf attı ve izleme merkezi hemen beni aradı. Saat sabah 1 buçuk gibi. Şahıs kelepçeyi çıkartmış. ‘Güvende misiniz? Ekip yollayalım’ dediler. Ben güvendeyim. Evdeyim dedim şu anda. O halde dedi ‘KADES’e basabilirsiniz. Yeniden bir kelepçe gönderene kadar’ diye söylediler. Şahıs her an, her yerden çıkabilecek nitelikte bir potansiyel tehlikedir. Benim can güvenliğim yoktur. Acilen buna kelepçe takılırsa ben yeniden rahat edeceğim. Fotoğrafı gördükten sonra sabah erken karakola gittim. Kelepçe gelene kadar dikkat etmemi söylediler. Tedirginim çünkü kelepçesiz bir şekilde geziyor.