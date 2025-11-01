Zeytinburnu'nda yıkılan 4 katlı binanın bitişiğindeki apartman duvarsız çıktı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı’nda, 4 katlı bir bina için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı. Çarşamba günü başlayan yıkımın ardından bitişikteki apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı.

DAİRELERDE EŞYALAR YIKINTILAR ARASINDA KALDI

Duvarsız kalan binadaki dairelerde bazı eşyalar yıkıntılar arasında sıkıştı. Yıkım sırasında yaralanan olmadığı bildirilirken, apartman sakinleri oluşan zararlarının karşılanmasını bekliyor.

SAKİNLERDNE TEPKİ: "DUVARIMIN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Duvarsız evinde yalnız yaşayan Behiye İçkili, yaşananları şöyle anlattı:

2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim. Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, yıktınız burayı, yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar. Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz.