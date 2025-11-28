Zonguldak'ta 50 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

- Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda, 50 milyon TL'lik para akışı bulunarak 3 kişi gözaltına alındı.
- Şüpheliler, Adana'dan Zonguldak'a gelerek vatandaşların hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandı.
- Operasyon sırasında çok sayıda cep telefonu ve finans uygulamaları ele geçirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince iki gün önce Adana'dan geldikleri tespit edilen R.G., D.Ö. ve A.B.'nin yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi.
Üç şüphelilerin Zonguldak'ta irtibat kurdukları N.Ö. üzerinden vatandaşların hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak amacıyla temin ettikleri belirlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler, zanlıları faaliyet yürüttükleri değerlendirilen banka önünde yakaladı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, cihazlarda da yasa dışı bahis sitelerinin yönetiminde kullanıldığı belirlenen finans uygulamaları tespit edildi.
50 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI
Soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis trafiğinde yaklaşık 50 milyon liralık bir para akışını yönettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.