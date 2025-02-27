Zonguldak'ta bir fabrikada şüpheli olay: İşçi tuvalette ölü bulundu
İHA

Zonguldak'ın Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan Erman Kara, uzun süre işinin başına dönmedi.

Çalışma arkadaşları tarafından merak edilen Kara, tuvalette hareketsiz halde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kara’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kara’nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Gülnihal Kaya
Editor