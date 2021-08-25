Cami inşaatındaki Türk bayrağı yanına yeşil hilafet bayrağı asıldı. Bayrağın bir işçi tarafından, üzerindeki yazı için, iyi niyetle asıldığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, yapımı devam eden Kavaklık Camisi'nin inşaatındaki Türk bayrağının yanına hilafet bayrağı asıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine, Kozlu İlçe Müftülüğü ekipleri camide incelemede bulundu.

Üzerinde ‘La ilahe illallah’ (Allah’tan başka ilah yoktur) yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı, müftülük yetkilileri tarafından indirildi.

TUTANAK TUTULDU

Bayrağın, bir işçi tarafından asıldığı belirlendi.

Olayla ilgili tutanak tutuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kozlu Kaymakamlığı'nın soruşturma başlattığını ifade etti.

Zonguldak’ta cami inşaatına asılan hilafet bayrağına soruşturma VİDEO



“OLAYIN AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

İl Müftü Vekili Tahir Erçin de ilçe müftülüğünün söz konusu bayrağı inşaattan indirdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Kavaklık Camimiz var. Güzel bir yerde, gençlik merkezimizin hemen yanında, orada ihtiyaca cevap verecek bir camimiz. Üzücü bir olay, dün bizlere gelen bilgiye göre o camimizde asılı olan Türk bayrağının yanına yeşil bir bayrak ve üzerinde Kelime-i Tevhid yani 'La ilahe illallah' yazan bir bayrağın asıldığı yönündeydi. Biz de olayı duyar duymaz ilçe müftülüğümüze irtibata geçerek olayın akıbetini öğrenmek için çalışma başlattık. Nihayetinde Türk bayrağının yanına asılan o bayrağı önce oradan çıkarttık.





“İYİ NİYETLE ASTIĞINI BEYAN ETTİ”

Sabah saatlerinde olay mahallinde tekrar araştırma yaptık. Nihayetinde inşaatta çalışan bir işçimizin o bayrağı kendi beyanına göre Kelime-i Tevhid yani 'Allah birdir' iadesi yer aldığı için iyi niyetle oraya astığını ve herhangi bir kastı olmadığını beyan etmesi üzerine, bu arkadaşlarımıza böyle bir olaya tenezzül etmemeleri gerektiğini, Türk bayrağının yanına böyle yanlış anlaşılabilecek eylemlerden uzakta durmaları yönünde uyarılarda bulunduk. Tutanak altına aldık, gerek ilçe kaymamıza bilgi vermek üzere olayla ilgili inceleme devam ediyor. Bundan sonra yapılacak işlemler de ilçe müftülüğümüz takibinde devam edecek.”