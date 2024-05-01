12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 41 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı bir operasyon olan "BOZDOĞAN-34" başlatıldı.
Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında paylaştı.
"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
12 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek
41 şüpheli yakalandı
- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;
- Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
- Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.
- Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
- Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.
- Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
- Nevşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
- Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu:
- Ruhsatsız tabancalara,
- Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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