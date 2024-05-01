12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 41 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilde gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-34" operasyonunda 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı bir operasyon olan "BOZDOĞAN-34" başlatıldı.

Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında paylaştı.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

12 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek

41 şüpheli yakalandı

- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

- Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

- Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

- İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

- Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

- Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

- Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

- Nevşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

- Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

- Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

- Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

- Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

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