Zonguldak'ta dere yatağına düşen köpeğin imdadına ekipler yatişti

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir yavru köpeğin dereye düştüğünü ve çırpınarak kurtarılmayı beklediğini fark etti.

İlk olarak Haybulans ekibine haber verildi.

Ancak ekibin müdahale edememesi üzerine durum Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi.

ANNE KÖPEK ENDİŞEYLE İZLEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada, dört yavrusu bulunan anne köpeğin endişeyle kurtarma çalışmalarını izlediği görüldü.

Kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı. Korkudan şoka giren yavrunun, annesinin yanından ayrılmadığı gözlendi.