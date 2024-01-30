Zonguldak'ta yaşanan olay dehşete düşürdü.
Olay Pazar günü 16.00 sularında Ereğli ilçesinde meydana geldi.
Bahar Kanyılmaz, eşi Tarık Kanyılmaz ile yaşadığı tartışma sonrası birlikte oturdukları evden ayrılıp, anne ve babasının yaşadığı eve gitti.
Konuşmak için çağırdı eşiyle tartıştı
Kanyılmaz, evin önüne gidip eşi Bahar Kanyılmaz'ı konuşmak istediğini söyleyip dışarıya çağırdı.
Binanın önünde buluşup konuşmak için binanın yan tarafına geçen çift arasında tartışma çıktı.
Başından vurarak öldürdü
Tarık Kanyılmaz, tartışma sırasında silahını çıkarıp eşine 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Kurşunların başına isabet ettiği Bahar Kanyılmaz kanlar içinde kalarak yaşamını yitirdi.
Silah seslerini duyup aşağı inen genç kadının yakınları, gördükleri karşında sinir krizi geçirerek, Tarık Kanyılmaz’ın olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı.
Polis ekipleri tarafından yakalandı
Yaşanan korkunç olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.
Şehir dışına kaçmaya çalışan şüpheli, dün Alaplı ilçesinde ekipler tarafından yakalandı.
Biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık olan 2 çocuk annesi Bahar Kanyılmaz, cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.
Çocukları vermem dediği için öldürdü
Tarık Kanyılmaz’ın polisteki ifadesinde tartışmanın eşinin boşanmak istemesi üzerine çıktığını belirterek, “Boşanmak istiyordu. Ben de ‘çocukları ver, çocukları alırım’ dedim. O da ‘çocukları vermem’ dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu. Pişmanım.” dedi.
Tutuklandı
Dün Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Tarık Kanyılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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