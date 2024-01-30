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Zonguldak'ta eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Bir anda sinirlenince böyle oldu

Zonguldak'ta eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Bir anda sinirlenince böyle oldu Boşanmak isteyen eşini konuşma bahanesiyle çağırıp öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.