Zonguldak'ta horoz dövüşçülerine baskın: 41 kişiye 673 bin 500 TL ceza kesildi Jandarma ekipleri tarafından horoz dövüştürüldüğü tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 41 kişiye toplam 673 bin 500 TL ceza kesilirken, 36 sahipli horoz ele geçirildi.

AA

Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis ve hayvanları dövüştürme organizasyonlarıyla mücadeleye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla tespit edilen şahıslar tek tek yakalanıyor.

Son olarak operasyonun adresi Zonguldak oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Perşembe beldesinde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

41 kişi yakalandı

Operasyonda horoz dövüşünü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli, horozu bulunan 17 kişi ile kumar oynadığı belirlenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.

Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sıkletini ölçmek için kullanılan terazi ve 36 sahipli horoz ele geçirildi.

Kumar oynayan 41 kişiye 673 bin 500 TL ceza kesildi

Dövüşü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. 41 kişiye, "kumar oynamak"tan toplam 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Horoz sahiplerine 288 bin TL ceza

Öte yandan 17 horoz sahibine adli işlem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)