Hazal Kaya ve Ali Atay'dan yurt dışı kararı

Türkiye'de belli bir üne kavuşan bazı isimler, yurt dışına yerleşme kararı alıyor

Bunlardan birisi de Hazal Kaya ile Ali Atay çifti oldu.

YENİ ROTALARI BELLİ OLDU

2019'da evlenen ve iki çocuk sahibi olan oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, hayatlarında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşınıyor.

"BİR ŞİRKET KURACAĞIZ"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Atay, "Bizim taşınma durumumuz bitmiyor. 6 ev taşıdık. Yurt dışında bir şirket durumumuz var. O yüzden onunla ilgili bazı planlarımız var." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA MEKİK DOKUYACAKLAR

Çiftin Türkiye'deki projeleri nedeniyle iki ülke arasında mekik dokuyacakları konuşuluyor.

Geçmişte sık sık ev değiştiren çift, Zekeriyaköy'deki villalarına taşındıktan sonra birkaç kez daha ev değiştirerek dikkat çekmişti.