Zonguldak'ta patpat 30 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı

İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi yakınlarında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Hüseyin K. patpat diye tabir edilen tarım aracıyla Gümeli merkezden Alaplı yönüne doğru ilerliyordu.
Bu sırada, Hüseyin K. bir anda kullandığı tarım aracının kontrolünü kaybetti.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Araç, Derekol bölgesinde 30 metre uçurumdan dereye yuvarlandı.
Kazada yaralanan Hüseyin K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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