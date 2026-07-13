3 yaşında başladı, 8 yaşında servet kazandırdı! 50'den fazla robot süpürgeyle YouTube yıldızı oldu

Florida'da yaşayan 8 yaşındaki Wyatt Biggs'in sıra dışı hobisi, onu dünyanın en genç teknoloji içerik üreticilerinden biri yaptı.

Henüz üç yaşındayken evlerindeki robot süpürgeye ilgi duymaya başlayan Wyatt, zamanla cihazları söküp yeniden monte etmeyi öğrendi.

Ailesinin desteğiyle bu merakı kısa sürede büyük bir koleksiyona dönüştü.

50'den fazla robot süpürgesi var

Bugün Wyatt'ın koleksiyonunda 50'den fazla robot süpürge bulunuyor.

Yakın çevresi ve bağış yapan kişiler sayesinde büyüyen koleksiyonundaki birçok bozuk cihazı kendi başına tamir etmeyi başaran küçük çocuk, mekanik yeteneğiyle dikkat çekiyor.

YouTube kanalı milyonlara ulaştı

Ailesi, evde sürekli çalışan robot süpürgelerin oluşturduğu gürültüyü kontrol altına almak için Wyatt'a her gün özel bir "robot süpürge saati" ayırdı. Bu fikir zamanla "Wyatt's World of Roombas" adlı YouTube kanalına dönüştü.

Kanalda robot süpürgeleri inceleyen, tamir eden ve test eden Wyatt'ın videoları milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Ayda 1.800 dolar kazanıyor

Sosyal medyada artan ilgi yalnızca izlenmeyle sınırlı kalmadı. Ailesi robot süpürge temalı ürünler satmaya, Wyatt ise çocuk kitabı hazırlamaya başladı.

YouTube içerikleri, ürün satışları ve iş birlikleri sayesinde ailenin aylık kazancı en yüksek dönemde yaklaşık 1.800 dolara ulaştı.