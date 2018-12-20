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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

AA | 20.12.2018 - 10:48..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

AA foto muhabirleri tarafından, yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy verdi.

ANADOLU AJANSI - YILIN FOTOĞRAFILARI - 2018

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

Güneş, haber kategorisinde foto muhabiri Emrah Yorulmaz'a ait, 'Kaşıkçı cinayeti' başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde yine Yorulmaz'ın çektiği, 'İstanbul'da dolunay' isimli fotoğrafa oy verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

ZAFER FOTOĞRAFINI ÇOK BEĞENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı, "Seçim zaferi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini de söyleyen Güneş;

"Haber fotoğrafları, içinde hep savaşı, gerginliği, şiddeti, acıları, üzüntüleri dile getiriyor. Cumhurbaşkanının halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf daha anlamlı. Fotoğrafçılık bakımından savaş fotoğraflarını çekmek kolay değil, o yüzden bu fotoğrafı da ayrı bir yere koydum. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bütün halkların, liderlerin birbiriyle barış ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı

SPORDA OY BEŞİKTAŞ FOTOĞRAFINA

Tecrübeli çalıştırıcının spor kategorisindeki tercihi ise Bayern Münih ile Beşiktaş arasında, Allianz Arena'da geçen sezon oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına ait, 'Kıran kırana' başlıklı kare oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oylamaya katıldı


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