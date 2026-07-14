39 haftalık doğan Tülin bebek ambulans uçakla Muş'tan İstanbul'a götürüldü
Muş’ta 39 haftalık doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı sebebiyle Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Muş Devlet Hastanesi'nde 39 haftalık olarak dünyaya gelen Tülin bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Tülin bebeğin İstanbul'a sevk edilebilmesi için Muş'a ambulans uçak gönderildi.
AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Tülin bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürüldü.
Havalimanında bekleyen ambulans uçağa bindirilen Tülin bebek, İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ulaştırıldı.