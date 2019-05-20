taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Yurt genelinde hava durumu

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde sıcaklık yükseliyor.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 08:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini:

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

124
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

106
Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

79
Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

72
Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

33
Suriyeli haritası

Suriyeli haritası

37
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir