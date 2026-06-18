45 ilde uyuşturucu operasyonu: 352 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Emniyet güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, son olarak 45 ilde daha narkotik operasyonu düzenledi.

UYUŞTURUCU TOHUMLARINI SATTIKLARI BELİRLENDİ

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 'Narko Pars' operasyonlarında, şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri 'skunk' tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

42 İLDE NARKOTİK OPERASYONU

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce’de yapılan operasyonlardan önce saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri yürütüldü.

"352 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri delillendirildi.

Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi ve 352 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.