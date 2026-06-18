Hakkari'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 3 ölü 2 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çevre yolundaki kavşakta Ş.B. idaresindeki yolcu minibüsü ile N.B. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Orhan Onğan ve İlyas Çavunt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Sabri Ova da müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kavşakta çarpışan araçların savrulduğu ve çevredeki vatandaşların hızla olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.