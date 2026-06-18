İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'den peş peşe istifalar

CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz derinleşiyor..

CHP’de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen MYK toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden aldı.

İl Başkanı'nın görevden alınması kararı sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifasını duyurdu.

GÖREVİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

"Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir." diyerek partisinden istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

CHP böylece 20 yıl sonra İzmir'i kaybetmiş oldu.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELDİ

Cemil Tugay'ın istifasının ardından, belediye yönetiminden peş peşe istifalar geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

'ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIM' MESAJI

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve ekibini topa tutan Tugay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız” demişti.