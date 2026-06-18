Türkiye'ye Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava dalgası geliyor

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye ulaşacak serin hava dalgası nedeniyle İstanbul, Ankara ve birçok kentte sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

Cuma ve cumartesi günleri için yerel yağmur uyarısı yapılırken poyrazın etkisini artırması da bekleniyor.

SERİN HAVA BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Serin ve yer yer yağışlı hava kütlesi özellikle Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıklarda belirgin düşüşe neden olacak.

Sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken bazı bölgelerde birkaç gün sürecek serinleme hissedilecek.

Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları son günlere göre daha düşük seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı kodlu' meteorolojik uyarı da geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi) ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) yerel kuvvetli gök gürültülü yağış görülecek.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.