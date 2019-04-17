taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7237
Euro
6.4895
Altın
1274.385
Borsa
98203.2
Gram Altın
234.687

45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop’a ulaştı

Sörf tahtası ile 2017 Mayıs ayında denizden dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Jono Dunnett Sinop’a geldi.

İHA | 17.04.2019 - 20:44..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Norveç’ten  2017 Mayıs ayında yola çıkan Dunnett, 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, bu süre zarfında sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konakladı.

"YOLCULUĞU NORVEÇ'TE TAMAMLAYACAĞIM"

Dunnett, yaptığı açıklamada, “Son günlerde etkili olan rüzgar nedeniyle bazen yol almakta güçlük çekiyorum. Yolculuğum çok güzel geçiyor. Yemek, konaklama konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Umarım yolculuğum hep böyle güzel şekilde devam eder. Türk halkına gösterdikleri yakınlıktan ötürü teşekkür ediyorum. Yolculuğumu bisikletle Norveç’e dönerek tamamlayacağım" dedi.
45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop’a ulaştı

45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop’a ulaştı

45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop’a ulaştı

45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop’a ulaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

371
İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı

371
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

228
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

715
AK Partili vekilin çay simit hesabı

AK Partili vekilin çay simit hesabı

1513
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

420
Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı

550
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir