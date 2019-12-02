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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1.553 adet uyuşturucu hap, 10.8 gram uyuşturucu toz, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. 11 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İHA | 02.12.2019 - 14:51..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şahısların bulunduğu ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 1.553 adet uyuşturucu hap, 10.8 gram uyuşturucu toz, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 kişi gözaltına alınırken, 11 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler ise ifadesi alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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