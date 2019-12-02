Konya'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şahısların bulunduğu ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 1.553 adet uyuşturucu hap, 10.8 gram uyuşturucu toz, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 kişi gözaltına alınırken, 11 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler ise ifadesi alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.