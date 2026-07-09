52 sene sonra müjde! Efsane Yeşilçam filminin devamı çekilecek

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Türk sinemasının efsane yapımlarından Köyden İndim Şehire filmi, 1974 yılında çekildi.

Salak Milyoner'in devamı niteliğindeki filmin, bir kez daha devamı gelecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, yeni bir hikayeyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Devam filmi, köylerinde buldukları defineyi bozdurmak için Ankara'nın yolunu tutan dört kardeşin macerasını konu alan orijinal filmin devamı niteliğinde olacak.

Bu kez odakta, Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret karakterlerinin çocukları yer alacak.