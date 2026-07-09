Como ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez görüşmesi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan ekibi Como, Galatasaray’ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez için teklifini 20 milyon euroya çıkardı.

20 MİLYON EURO TEKLİF

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre iki kulüp arasında transfer görüşmeleri yeniden başlarken, Como'nun 20 milyon euroluk teklifi Galatasaray yönetimine iletildi.

Kolombiyalı futbolcunun, Cesc Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme ihtimali nedeniyle transfere sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Galatasaray’ın ise daha önce 30 yaşındaki savunmacının transferi için 15 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

16 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, 2023'te transfer olduğu Galatasaray'da 121 resmi maça çıktı.

Deneyimli stoper, sarı-kırmızılılarda 10 gol ve 4 asistle oynadı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden Davinson, ülkesi Kolombiya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.