Netanyahu'dan Trump'la 'F-35' görüşmesi: B planı da ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'daki açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etti.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişimi için yeşil ışık yaktı.

NETANYAHU'DAN ARDI ARDINA AÇIKLAMA

Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.

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NETANYAHU'DAN B PLANI: DÜŞÜRÜLMÜŞ VERSİYONLARI VERİLSİN

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi 7 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantıda, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA BU SÜRECİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu.

İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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WAHİNGTON'DAKİ GÖRÜŞMEDE MASAYA GELECEK

Bir başka İsrailli yetkili ise anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceğini iddia etti.

Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.

TRUMP'IN F-35 AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını açıklamıştı.

Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya, "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey." yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 konusunun Türkiye açısından yeni olmadığını belirterek, "Sayın Trump'ın bize bu konuda sözü var. Her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.