Biyoloji kitapları yeniden yazılabilir: Bilim insanları gizli bir böbrek mekanizması keşfetti

Bilim insanları, insan fizyolojisine dair on yıllardır süregelen inanışları kökten değiştirecek şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

Klinik Araştırmalar Dergisi'nde yayımlanan çalışma, böbreklerin su tutulumunu kontrol eden ve bugüne kadar bilinmeyen gizli bir yolu gün yüzüne çıkardı.

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN UMUT IŞIĞI

Dr. Fouad Chebib liderliğindeki ekip, bu beklenmedik keşfi genetik bir rahatsızlık olan polikistik böbrek hastalığı üzerinde çalışırken gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, probenesid adlı bileşiğin kist büyümesini yavaşlattığını ve ürik asit üzerinden alternatif bir su dengesi mekanizmasını tetiklediğini fark etti.

TEDAVİDEKİ YAN ETKİLERİ YÜZDE 30 AZALTIYOR

Mevcut polikistik böbrek hastalığı tedavileri hastalarda aşırı idrar çıkışı gibi zorlayıcı yan etkilere neden olurken, yeni mekanizma idrar hacmini yaklaşık yüzde 30 oranında düşürmeyi başardı.

Keşfedilen bu gizli yol sayesinde klinik testlere katılan hastaların yaşam kalitesinde çok ciddi iyileşmeler gözlemlendi.

GELECEKTEKİ HEDEFLİ TEDAVİLERİN ÖNÜ AÇILDI

Uzmanlar probenesid ilacını uzun vadeli bir çözüm olarak görmese de, bu maddeden elde edilen bilgilerin yeni ilaç tasarımlarına rehberlik edeceğini belirtiyor.

Yeni hedef, vücudun bu gizli su düzenleme yoluna doğrudan etki edecek çok daha hassas ve özel tedaviler geliştirmek olacak.