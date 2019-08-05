550 yıllık hamam 3,5 milyon dolara satılıyor

Fatih semtinde hurdaya dönen bakımsız 550 yıllık İshak Paşa Hamamı'nın duvarları neredeyse yıkılmak üzere...

3,5 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Harabeye dönen hamamın sahibi tarihi hamamı 3.5 milyon dolara satışa çıkardı.

İçerisinde hamam olarak kullanıldığı zamanlardan kalan ibrik ve hamam taşları ise yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor.

DEFİNECİLER ALTIN ARAMIŞTI

Tarihi hamamın satılık olduğunu gören bazı vatandaşlar, yapının restorasyona alınıp tekrar hamam olarak kullanılması ile satılmasını normal karşılarken, bazıları ise tarihi eser olarak görülen bu yapının satılmasına tepki gösterdi.

Hatta çevredeki esnafın verdiği bilgiye göre, defineciler de bir zamanlar hamamın içerisinde altın aradığı öğrenildi.

Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor.

HARABE HALİNE GELİYOR

Gayrimenkul satış danışmanlığı yapan Sinan Yıldırım, “3,5 milyon dolara hamamın satışa sunduk. Yaklaşık olarak Türk Lirası ile 20 milyon TL. Bu hamamın alınması için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de teklifte bulunduk. Yaklaşık olarak 100 yıldır atıl durumda bulunuyor. Gitgide harabe haline geliyor bu gidişle yakın zamanda yıkılacağını düşünüyorum, taşlar dökülüyor. Aile buranın kendilerinden çıkmasını istiyor. Ancak ailenin isteği satılsa bile yine hamam olarak restore edilip kullanılması. Bu yerin ailede kalması durumunda yatırımcı veya devlet kadar bakım yapamayacaklarını ifade ettiler. Bazen buradan geçen öğrenciler ‘Nasıl satarsınız tarihimizi?’ diye tepki gösteriyor. Kesinlikle öyle değil yatırımcılar geldiği zaman burayı yıkamayacaklarını söylüyoruz. Burayı satın alan kişi restorasyon projesini hazırlayıp öyle işletmeye geçirebilir.” dedi.