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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, durdurulan araçtan salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA | 09.10.2019 - 01:48..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.

SALÇA BİDONLARINA GİZLENMİŞ

Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç, Niğde yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

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