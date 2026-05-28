ABD, İran'a yeni hava saldırıları düzenledi

İran'ın Bender Abbas kentinin doğusunda patlama seslerinin duyulmasının ardından ABD cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan ABD'li yetkili, İran'a yeni hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

İsmini gizli tutan yetkili, saldırılarda ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen askeri bölgenin hedef alındığını ifade etti.

Ayrıca İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının düşürüldüğü aktarıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01:30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.

Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulanmıştı.

Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edilmişti.

İran makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD, İran basınının mutabakat zaptı haberlerini yalanladı