6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 6 aylık enflasyon farkı 2026

Türkiye'de ekonomi gündemi yoğun...

Temmuz ayının ilk haftasında milyonlarca memur ve emeklinin gözü, maaş zamlarını belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı da netleşti.

TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99, yıllık olarak ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinlik kazanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışında etkili olacak enflasyon farkı da belli oldu.

Gözler şimdi "6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi.

Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? İşte, son veriler...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2026

TÜİK, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.