6 yaşındaki çocuğa istismar davasında tahliye kararı

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında bir tahliye kararı çıktı.

2022'de kamuoyu gündemine gelen olayla ilgili devam eden yargı süreci sonunda baba Yusuf Ziya Gümüşel, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesi sonrası karşılayan bazı kişilerin tekbir getirdikleri görüldü.

YARGITAY DOSYAYI GERİ YOLLAMIŞTI

6 yaşındaki kızını "evlendirdiği" suçlamasıyla yargılanan Yusuf Ziya Gümüşel hakkında, Eylül 2025'te İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 9 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla, davadaki hükmü bozdu. Kararda, dosya hakkında daha önce verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”ın (KYOK) usulüne uygun şekilde kaldırılmadığı, yeni delil ve sulh ceza hâkimliği kararı olmadan yeniden kovuşturma yürütülmesinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

TAHLİYE KARARI

Dosyayı yeniden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, sanık avukatlarının itirazı üzerine Gümüşel’in tahliyesine karar verdi.

Gümüşel hakkında, ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızını 6 yaşındayken Kadir İstekli ile "evlendirdiği" 2022 yılında ortaya çıktı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in çocukluğunda istismara uğrayan kızı, 29 yaşında konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel, Aralık 2022'de tutuklandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede; Kadir İstekli için "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamaları, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 23 Ekim 2023'te karar açıklandı. Mahkeme, Kadir İstekli için "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Dava sonucunda baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e de 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, birinci derece mahkemesinde verilen cezaları düşük bularak kararı bozması üzerine yapılan yeniden yargılama sonucunda Eylül 2024'te Kadir İstekli hakkında 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık olan Fatıma Gümüşel'in, yargılama sürecinde firari duruma düşmesi nedeniyle dosyası ayrıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu cezaları onaması üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açıp hüküm kurması gerektiğini belirterek onama kararını bozarak yeniden yargılama için dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Eylül 2025'te Kadir İstekli'yi ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yusuf Ziya Gümüşel’e ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 9 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla hükmü bozdu. Kararda, dosya hakkında daha önce verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”ın (KYOK) usulüne uygun şekilde kaldırılmadığı, yeni delil ve sulh ceza hâkimliği kararı olmadan yeniden kovuşturma yürütülmesinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Daire'nin bozma kararı sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Mahkeme, 4 Haziran’daki duruşmada önceki kararında direnme kararı verdi. Mahkeme, dosyanın daha önceki KYOK kararından sonraki döneme ilişkin iddiaları kapsadığını belirtti.