Özgür Özel: Anketlere göre yeni parti kurarsak AK Parti’nin 4 puan önündeyiz

CHP'de iç kriz devam ediyor.

Mutlak butlan kararı ile beraber genel başkanlık koltuğunu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken Özgür Özel, bu görevden uzaklaştırıldı.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Yeni parti iddialarına değinen Özel, "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız." dedi.

"Temmuz ayında bir şeyler görecek miyiz?" sorusuna ise "Tabii, tabii. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız." yanıtını verdi.

"YENİ PARTİ KURARSAK AK PARTİ'NİN 4 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

Özgür Özel'in gündemindeki bir diğer konu da seçim anketleri ve oy oranları oldu.

Burada dikkat çeken bir iddiada bulunan Özel, "Anketlere göre yeni parti kurarsak AK Parti’nin 4 puan önündeyiz." diye konuştu.

"BİRİNCİ PLANIMIZ BURADA KALMAK"

Birden fazla planlarının olduğunu ifade eden Özel, "CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak.

Ama görüyorum ki AK Parti’nin A planı da butlan yönetiminin A planı da bizi bu partiden uzaklaştırmak.

Bizim birinci planımız burada kalmak." ifadelerine yer verdi.