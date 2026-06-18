Akaryakıtta tabela yine değişecek

ABD-İran arasında barış anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma, piyasaya da olumlu olarak yansıdı.

Bu kapsamda da motorine peş peşe indirim geldi.

Şimdi ise sırada benzin var.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi de devrede kalmaya devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol gerilemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi başladı.

BENZİNE İNDİRİM

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 4 lira indirim yapılması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 1 lira olarak yansıyacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da benzinin litresi 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya, doğu illerinde ise 64,75 liraya gerilemesi bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.