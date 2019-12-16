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İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere şafak operasyonu düzenlendi.

İHA | 16.12.2019 - 08:23..
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Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

113 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kent genelindeki 11 ilçede, önceden teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen 113 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girerken, şüphelilere ait adresler didik didik arandı.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu ViDEO

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

ÇOK MİKTAR UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Aramaların sonunda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

RANZANIN DEMİR ÇUBUĞUNA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Beyoğlu’nda bir adrese baskın yapan Narkotik ekipleri yaptığı aramada, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

103 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramaların ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 103 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da 113 adrese uyuşturucu operasyonu

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