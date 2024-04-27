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Konya’da bir apartmanın 9'uncu katı alevlere teslim oldu

Konya’da bir apartmanın 9'uncu katı alevlere teslim oldu Konya’da 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.