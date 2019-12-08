648 litre kaçak içki ele geçirildi

Uçağa binmek isterken üst araması yapılan ve göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

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Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü

Çanta üretimi yapılan fabrikada, hammadde depolandığı, bu nedenle yangının hızla yayıldığı, en az 50 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.