648 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı.
648 LİTRE KAÇAK İÇKİ
Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır, 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına alırken, kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.