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648 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içkiye el koyarken, 1 kişi ise gözaltına alındı.

İHA | 08.12.2019 - 11:35..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

648 LİTRE KAÇAK İÇKİ

Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır, 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

648 litre kaçak içki ele geçirildi

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına alırken, kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

648 litre kaçak içki ele geçirildi

648 litre kaçak içki ele geçirildi

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