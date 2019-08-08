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Tayvan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Ülkenin kuzeydoğu kıyısında, 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 08.08.2019 - 08:05..
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Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan Adası'nın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 30 kilometre altında meydana geldiği belirtilen açıklamada, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu ise depremin 6 büyüklüğünde ve yerin 22,5 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Merkez üssü Yilan ilçesinin 35 kilometre açıkları olarak belirtilen deprem, adanın iç kesimlerinde 4 ve 3 şiddetinde hissedildi.

Deprem nedeniyle metro seferleri, geçici olarak durduruldu. Yilan çevresinde araçların, hızlarını saatte 60 kilometreye kadar düşürmeleri uyarısı yapıldı.

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