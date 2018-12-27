Erdoğan: Muhtarlara ne söz verdiysek yerine getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49. Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"BENİM MİLLETİM YÜRÜ DEMEZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık bilgi sistemi kurduk. Muhtar maaşlarını geçmişle kıyaslanamayacak bir seviyeye çıkardık. Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getirdik.

Ana muhalefetin başındaki zat şahsıma 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim.

Teröristlerle el ele kol kola gezene, benim milletim yürü demez.

Siyasi iktidarın meşruiyeti yönettiği veya yönetmeye talip olduğu toplumdan aldığı desteği ifade eder.

Seçimi kazanan cumhurbaşkanı için en küçük bir tartışma ve şüphe olması mümkün değildir.

Bay Kemal, 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor. Bütün geceyi kahvesini yudumlayarak geçiriyor.

Açık oy, gizli tasnif. Bu yöntem CHP'nin kafasındaki demokrasi tarifidir. Bunlara göre CHP'nin işine gelmeyen demokrasi defedilmesi gereken bir yüktür.

"İSTİKLAL MARŞIMIZI BİLE DEĞİŞTİRME YOLUNA GİTMİŞTİR"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çoğunda muhtarlık kurumu yoktur.

Bayrak aşkını ölümsüzleştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve şükranla anıyorum.

Bu CHP İstiklal Marşımızı bile değiştirme yoluna gitmiştir.

Van depreminde, 24 saatte tüm ekibimle birlikte ben Van'a ulaştım. Hemen çalışmaları başlattık.

Gücünü ve yetkisini sandıktan alan bir yönetim olarak sizlerin ne dediğine bakmakla mükellefiz. Öyle de yapıyoruz.

Belediye başkanlarımıza da aynı tavsiyeyi yapıyorum. Şayet şehrinizde bir tane bile mağdur, mazlum, garip bulunuyorsa, gece yatağa karnı aç giren bir tek çocuk mevcutsa, yakacağı olmadığı için battaniyesinin altında titreyen tek bir yaşlı varsa, yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz.