İzmir'de kırsal mahallenin geçim kaynağı kuru otlar Bayındır ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri, kuru otları renklendirerek dekoratif bitkilere dönüştürüyor ve bu ürünleri yurt dışına ihraç ediyor.

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AA & Ensonhaber

İzmir'in Bayındır ilçesinde, önde gelen çiçek ve süs bitkileri üretim merkezlerinden biri olan kırsal Turan Mahallesi'nde, yaklaşık 300 kişilik bir nüfus, ilkbahar mevsimiyle birlikte dağlara yöneliyor.

30'dan fazla bitkiyi toplayıp işliyor ve satıyorlar

Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya, pampas otu, buğday, yulaf, kuş otu, keten ve lavanta gibi 30'dan fazla bitkiyi toplayan köylüler, ihtiyaç duydukları otları da kendi bahçelerinde yetiştiriyorlar.

Dezenfekte edilerek evlerin önünde kurutulan bitkiler, yaprak ve tohumlarını korumak için özenle işleniyor ve ardından rengarenk boyalarla kazanlarda boyanıyor. Özellikle iç mekan dekorasyonunda talep gören bu ürünler, paketlenip sipariş alan müşterilere gönderiliyor.

Geçim kaynağı olunca tersine göç başladı

Başlangıçta hobi olarak başlayan bu faaliyet, talebin artmasıyla birlikte yöre halkının geçim kaynağı haline geldi ve kırsal mahalleye tersine göçü teşvik ettiği belirtiliyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çiçekçi dükkanı işlettiği dönemde aldığı siparişlerle bu işi köyüne getiren ve 30 yılda bir sektör haline gelmesinde önemli payı bulunan Rehber Şevik, yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Doğanın yeşermesiyle tüm köylünün bitki toplamaya çıktığını, tohumların ekilmesiyle üretilen bitkilerin de bahçelerden hasat edildiğini anlatan Şevik, boyama yapanların diğer köylülerden bu bitkileri satın aldığını ifade etti.

Köylünün ek geliriyken ana işi oldu

Şevik, 1995 yılında başladıkları bu işin giderek büyüdüğünü ifade ederek,

Köyde ek gelir değil, ana iş oldu artık. Herkesin beklediği bir iş konumuna geldi. Köyün yüzde 100'ü bu işi yapıyor diyebilirim. Köydeki evleri gezseniz bazı kadınların evlerindeki saksılarına bile sardunya yerine bizim bu çiçekleri diktiklerini görebilirsiniz.

diye konuştu.

Toplanan otlar, dayanıklı hale getiriliyor

Zaman içinde farklı boya ve süsleme yöntemleri kullandıklarını, otların dayanıklı hale gelmesi için denemeler yaptıklarını, günden güne daha kaliteli ürünler çıkarmaya başladıklarını dile getiren Şevik, bu ürünleri genelde dış pazara gönderdiklerini anlattı.

Birçok ülkeye ihracat yapılıyor

Dünyada çiçekçiliğin merkezi konumundaki Hollanda'ya bu bitkileri boyamadan gönderdiklerini vurgulayan Şevik, şöyle konuştu:

Hollanda kendi renklendirdiği için doğal olarak veriyoruz çünkü boyalı ürünlerin ihracatında zorluk çıkarıyorlar. Şu ana kadar Hollanda, Polonya, İtalya ve Almanya'ya ihracat yaptık. Küçük paketler halinde Dubai, Libya ve Irak'a da ürün gönderdik.

"Hollandalı firmalarla birebir temas kurmak istiyoruz"

Daha çok ülkeye ürün göndermek istediklerini ancak tanıtım ve pazarlama için alıcı ülkelere gidemediklerini, vize sorunuyla karşılaştıklarını belirten Şevik, uluslararası fuarlara katılım konusunda da destek istediklerini kaydetti.

Hollandalı firmalarla birebir temas kurmak istediklerini dile getiren Şevik,

Sıkıntıları aşsak belki çok daha iyi yerlere geleceğiz. Zaman içerisinde Hollanda'nın tedarik merkezi haline gelebiliriz. Burada doğada yetişmeyen ürün yok. Hollanda'nın yetiştirdiği ürünleri biz burada doğadan topluyoruz. Biz AR-GE çalışmalarıyla birlikte bu ürünleri kontrollü yetiştirebiliriz.

diye konuştu.