7 yıl önce güldürmüştü! Cem Yılmaz'ın "Haluk Levent" şakası dikkat çekti

Haluk Levent'in usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından, gözler yıllar öncesine çevrildi.

Cem Yılmaz'ın gösterisinde yaptığı "büyük vurgun" göndermesi sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Ünlü komedyenin 2019 yılında gerçekleştirdiği stand-up gösterisini izleyen bazı seyirciler, ünlü komedyenin sahnede Haluk Levent’le ilgili çarpıcı bir imada bulunduğunu iddia etmişti.

Gösteriyi izleyenlerin aktardığına göre Yılmaz, Haluk Levent’in yardım faaliyetlerine atıfta bulunarak "Büyük vurgun yakında sinemalarda" şeklinde bir esprili gönderme yapmıştı.

HALUK LEVENT'TEN TEPKİ

O dönem kulaktan kulağa yayılan bu iddiaların ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden Cem Yılmaz'a doğrudan seslenerek bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili @CMYLMZ. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen ‘yakında’ olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın ‘vurgun’u? 1 TL’lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?"

Söz konusu diyaloğun ardından bir sosyal medya kullanıcısının "Bizim salon sus pus olmadı. Şakaydı ve insanlar gülüp geçti" yorumuna da yanıt veren Levent, dürüstlük ve şeffaflık konularında şaka yapılamayacağını vurgulayarak tepkisini sürdürmüştü:

"Müziğimi eleştir, tipimi eleştir, konuşmamı eleştir bir şey demem hatta ben de gülerim. Böyle bir şeyin şakası mı olur?"

"ŞAKA YAPIYORUZ"

Cem Yılmaz ise Haluk Levent'in bu tepkisine "Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, ‘Haluk Levent çok iyi bir insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi." demişti.