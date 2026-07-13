73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 780 gözaltı

Türkiye genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 73 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

73 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son iki hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 73 ilde ekipler sahaya çıktı.

BİNLERCE PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen adreslere yönelik aramalar yapıldı.

985 KİLOGRAM UYUŞTURUCU VE 1,6 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili incelemeler sürerken operasyonların, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

BİN 780 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında toplam bin 780 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 935'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 224 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonların ülke genelinde devam edeceğini belirtirken, güvenlik güçlerinin saha çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Bakanlık, operasyonlarda görev alan ekipleri ve koordinasyonda bulunan kurumları tebrik etti.