FETÖ'ye 81 ilde operasyon: 704 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 973 şüpheliye yönelik 81 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre operasyonlarda 704 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 269 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

YAKALANANLARIN 170'İ AKTİF KAMU PERSONELİ

Gözaltına alınan 704 şüphelinin 170'inin aktif kamu personeli, 6'sının emekli kamu personeli, 44'ünün ihraç edilmiş kamu personeli, 484'ünün ise özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluştuğu açıklandı.

Aktif kamu personeli olarak gözaltına alınan şüphelilerden 97'sinin İçişleri Bakanlığı personeli olduğu belirtilirken bunların 1'inin emniyet amiri, 1'inin komiser, 94'ünün polis memuru ve 1'inin jandarma personeli olduğu ifade edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Gözaltına alınan kamu görevlilerinden 14'ünün Adalet Bakanlığı personeli olduğu, bunların 1 zabıt katibi, 8 infaz koruma memuru ve 5 serbest avukattan oluştuğu bildirildi.

Kalan 59 kamu personelinin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarında öğretmen, doktor, hemşire, diyetisyen ile öğretim ve araştırma görevlisi olarak görev yaptığı kaydedildi.

Yetkililer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ülke genelinde sürdüğünü bildirdi.