Venezuela'da depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 561'e çıktı

Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla şiddetli depremlerle sarsıldı.

7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazlardaki çalışmalarının sürdüğü ülkede can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 561'E ULAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 4 bin 561'e yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, afetin ardından 128 bin 324 aileye insani yardım ulaştırıldığını, depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısının 107'ye çıktığını ifade etti.

Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu öngörüyor.