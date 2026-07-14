Çorum'da ciple çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 6 yaralı
Çorum'da ciple çarpışan otomobilin metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 6 kişi yaralandı.
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Çorum'un Alaca ilçesi Zile kavşağında Serhat Ç. idaresindeki otomobil ile Ömer Y. yönetimindeki cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)