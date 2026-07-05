84 yaşında üretmeye devam ediyor: 57 yıldır ahşap ve metali sanat eserine dönüştürüyor

Yaşının ilerlemesine rağmen üretme tutkusundan vazgeçmeyen 84 yaşındaki Sedat Özbek, 57 yıldır ahşap ve metale şekil vererek ortaya özgün tasarımlar çıkarıyor. Emekli olduktan sonra da üretmeyi sürdüren Özbek, yaklaşık 34 yıldır Üsküdar Çarşısı'ndaki mütevazı atölyesinde hem el emeğini hem de hayal gücünü sanat eserlerine dönüştürüyor.

ATÖLYESİNİ "DÜŞÜNCENİN ŞEKİLLENDİĞİ YER" OLARAK TANIMLIYOR

Evli ve iki çocuk babası olan Sedat Özbek, yıllardır sürdürdüğü üretim serüveninde ahşap ile metali bir araya getirerek farklı tasarımlar ortaya koyuyor.

Atölyesini yalnızca bir çalışma alanı değil, fikirlerin şekillendiği özel bir mekân olarak gören Özbek, her projeye önce zihninde hayat verdiğini, ardından büyük bir titizlikle emeğini katarak somut bir esere dönüştürdüğünü anlatıyor.

"ÜRETMEK BENİM İÇİN BİR TERAPİ"

Yaşamı boyunca çalışmayı ve üretmeyi hiç bırakmadığını söyleyen Özbek, kendisini en mutlu eden şeyin yeni projeler üzerinde düşünmek olduğunu belirtiyor.

"Düşündüğüm her şeyi hayata geçirme imkânını bana verdiği için şükrediyorum." diyen Özbek, üretmenin kendisi için yalnızca bir uğraş değil, aynı zamanda ruhunu dinlendiren bir terapi olduğunu ifade ediyor.

84 yaşında olmasına rağmen hâlâ yeni fikirler peşinde koştuğunu dile getiren Özbek, boş oturmak yerine üretmenin kendisini hayata daha sıkı bağladığını vurguluyor.

"YAPTIĞINIZ HER İŞİ AŞKLA YAPIN"

Sedat Özbek'e göre başarılı bir işin temelinde sevgi ve adanmışlık bulunuyor.

"Ne iş yaparsanız yapın, aşkla yapın." diyen Özbek, sevgiyle yapılan işlerde ortaya çıkan sonucun her zaman daha nitelikli olduğunu belirtiyor.

Hayatı boyunca benimsediği çalışma anlayışının en önemli unsurunun işini severek yapmak olduğunu ifade eden Özbek, üretimin ancak gönül verilerek anlam kazandığını söylüyor.

PLANLI ÇALIŞMANIN BAŞARI GETİRDİĞİNE İNANIYOR

Yılların tecrübesiyle disiplinli çalışmanın önemine dikkat çeken Özbek, plansız hareket eden insanların sürekli yeni sorunlarla karşılaştığını ifade ediyor.

Başarının tesadüf olmadığını dile getiren usta sanatçı, hedeflerin önceden belirlenmesi ve ertelemeden hayata geçirilmesi halinde sonuca ulaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

YUNUS EMRE'NİN SÖZLERİ YAŞAM FELSEFESİ OLDU

Hayatını sevgi, emek ve paylaşım üzerine kurduğunu anlatan Sedat Özbek, düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan Yunus Emre'nin dizelerini yaşamının rehberi olarak gördüğünü söylüyor.

"Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." dizelerinin hayatına yön verdiğini belirten Özbek, insan ilişkilerinde sevginin ve hoşgörünün her şeyden önemli olduğuna inanıyor.

57 YILLIK TUTKU İLK GÜNKÜ HEYECANLA SÜRÜYOR

Yaklaşık 57 yıldır ahşap ve metal işçiliğini sürdüren Sedat Özbek, Üsküdar'daki atölyesinde üretmeye devam ediyor. Emeklilik dönemini dinlenerek geçirmek yerine yeni tasarımlar geliştirerek değerlendiren Özbek, yaşın üretmeye engel olmadığını ortaya koyuyor.

Yarım asrı aşan sanat yolculuğunda el emeğini sabır, estetik anlayışı ve deneyimle buluşturan Özbek, ortaya koyduğu eserlerle hem üretmenin hem de yaşam boyu öğrenmenin en güzel örneklerinden birini sergilemeyi sürdürüyor.