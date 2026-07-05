Mısır Milli Takımı, topluca Fatiha ve İhlas surelerini okudu
Avustralya'yı eleyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır Milli Takımı, soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas surelerini okudu.
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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır ile Avustralya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Mısır, Avustralya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
SURE OKUDULAR
Avustralya'yı eleyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır Milli Takımı, maçtan sonra soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas surelerini okurken görüntülendi.
O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.
MISIR'IN RAKİBİ ARJANTİN
Mısır, son 16 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalar sonunda 3-2 mağlup eden Arjantin'le kozlarını paylaşacak.
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Mısır'ın karşı karşıya geleceği kritik maç 7 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak.