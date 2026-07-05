Altı Üstü İstanbul dizisine Naz’ın annesi geliyor: Fahriye ne yapacak?

Atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Öykü Gürman gibi güçlü isimleri bünyesinde barındıran dizi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Heyecan dozunun her geçen gün arttığı dizinin kadrosuna, hikayeyi daha da hareketlendirecek başarılı bir oyuncu dahil oldu.

Naz’ın annesi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kadrosuna katılan Ezgi Çelik, izleyiciyle beşinci bölümde buluşacak.

Başarılı oyuncu, hikayede Naz karakterinin (Elçin Zehra İrem) annesi olan "Sezen" rolüne hayat verecek.

Sevilen yapımda önümüzdeki günlerde bir transfer daha yaşanacak.

Tarık Hoca'nın (Feyyaz Duman) kızı "Duru" karakterinin diziye katılması için çalışmalar sürüyor. Rol için görüşmelerin devam ettiği ve yakında netleşeceği belirtiliyor.